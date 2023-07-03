В Киеве после скандала с бомбоубежищами появились QR-коды для поиска ближайших укрытий

По информации издания "Страна", на остановках установили таблички с призывом не пренебрегать сигналом воздушной тревоги

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Таблички с QR-кодом для поиска ближайших укрытий появились на остановках общественного транспорта в Киеве после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, на остановках установили таблички с призывом не пренебрегать сигналом воздушной тревоги. Там также прописана инструкция, как найти ближайшее укрытие. Для этого необходимо включить на мобильном телефоне геолокацию, отсканировать QR-код и затем выбрать укрытие, которое будет ближе всего.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских укрытий. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого Зеленский заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние. Президент Украины сообщал, что будут приняты кадровые решения.

26 июня Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза, согласно которому работа по подготовке бомбоубежищ признана неудовлетворительной в Киеве, Белой Церкви, Днепре (ранее - Днепропетровск), Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Сумской области и в отдельных районах Киевской и Житомирской областей. В этой связи были уволены семь руководителей местных администраций, в том числе главы четырех районов Киева. До 31 июля в Верховную раду поручено внести предложения об ужесточении уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.