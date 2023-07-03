Мезенцев назвал день независимости Белоруссии днем особого уважения к подвигу героев

По словам госсекретаря Союзного государства, память об этом празднике делает белорусов и россиян сплоченнее

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. День независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля, - праздник особого уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны, память о котором делает белорусов и россиян сплоченнее. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев

"День независимости Беларуси отмечается в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник особого уважения к подвигу героев - солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков белорусской земли, к тем, кто в годы военного лихолетья, не щадя себя, ковал великую победу над коварным и сильным врагом. Это день поклонения павшим героям и жертвам Хатыни и сотням сел и деревень, повторившим ее судьбу. Операция Багратион вписана в летопись побед борьбы советского народа за свободу и независимость Отечества в 1941-1945 годов", - сказал Мезенцев.

По его словам, для россиян этот праздник тоже очень значим.

"Для россиян это праздник братского народа, братской страны, объединенной с Российской Федерацией Союзным договором. И сегодня мы, вспоминая героические годы защиты единого Отечества от фашизма, становимся сплоченнее, подтверждая единство позиций президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в защиту исторической правды, недопустимости переписывания истории, в защиту права наших народов определять свое настоящее и будущее без "подсказок" и давления Запада, а беспрецедентные по масштабу санкции, которые испытывают наши государства сегодня по сути вновь и вновь подтверждают, что все западные посулы, обещания и гарантии равноправного диалога и уважения иной - вне европейских "ценностей" - точки зрения мало чего стоят", - подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии, поздравляя соотечественников, отметил, что нынешний праздник - "дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу". Президент России Владимир Путин указал, что этот праздник имеет значение не только для белорусов, но и для россиян, ведь он связан со знаменательным событием общей истории двух государств, и выразил уверенность, что, наращивая конструктивные двусторонние связи и укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.