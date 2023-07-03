Главнокомандующий ВСУ посетил Ровенскую АЭС

Валерий Залужный обсудил "возможные сценарии развития событий" на Запорожской АЭС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Ровенскую АЭС, где обсудил вопросы обмена информацией между военными и энергетиками, а также "возможные сценарии развития событий" на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и начальник генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком проработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС на западе страны недалеко от границы с Белоруссией в связи с тем, что ей, по его словам, якобы угрожает опасность.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.