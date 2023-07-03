Саакашвили дистанционно участвует в судебном процессе

Это первое в 2023 году заседание по делу о разгоне митинга в 2007 году

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Трансляцию заседания ведут местные СМИ.

Судебное заседание началось в 15:00 по местному времени (14:00 мск). Это первое в текущем году заседание по делу о митинге 2007 года. Также Саакашвили впервые появился на установленном в зале суда экране с декабря прошлого года, когда рассматривалось ходатайство о его досрочном освобождении.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.

Cиловики в Тбилиси 7 ноября 2007 года разогнали многотысячную акцию протеста оппозиции, требовавшей досрочные выборы. Саакашвили обвиняется по статье о превышении служебных полномочий, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. По мнению адвокатов, экс-президент не отдавал приказа разгонять митинг.