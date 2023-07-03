В Польше намерены провести референдум о размещении мигрантов одновременно с выборами

По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, "проведение отдельных выборов и отдельного референдума несет за собой дополнительные расходы, а так расходы будут почти одинаковые"

ТАСС, 3 июля. Референдум по вопросу размещения в Польше мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки будет проведен в стране в один день с очередными парламентскими выборами. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Могу подтвердить, что мы планируем провести в одно время, чтобы затраты были меньше", - сказал он. По словам премьера, "проведение отдельных выборов и отдельного референдума несет за собой дополнительные расходы, а так расходы будут почти одинаковые".

Предварительно, на референдум планируется вынести один вопрос о том, выступают ли польские граждане за или против размещения мигрантов. "Но может быть так, что мы включим и другие вопросы", - отметил Моравецкий.

Очередные парламентские выборы состоятся в Польше осенью.

В мае председательствующая в ЕС Швеция поддержала предложение Еврокомиссии о реформе системы предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе. Одобренное Швецией предложение ЕК заключалось в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным числом беженцев. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.

Польша и Венгрия выступили решительно против этого решения и заблокировали утверждение этой инициативы на саммите ЕС.