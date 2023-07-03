Эксперт считает, что операция Израиля не спровоцирует войну в регионе

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов при этом отметил, что это навредит процессу ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Военная операция вооруженных сил (ВС) Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан не обернется масштабным конфликтом в регионе с участием арабских стран и Ирана, однако это навредит процессу ближневосточного урегулирования. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Скорее всего, это будет такая интенсивная военная операция, но все-таки локальная. Говорить о том, что это приведет к какому-то широкому конфликту с привлечением каких-то других арабских стран или Ирана, здесь не приходится, конечно", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что действия Израиля вызовут осуждение со стороны арабского мира и Тегерана. Кроме этого, по словам эксперта, решение Тель-Авива проводить активные боевые действия на Западном берегу определенно нанесет ущерб процессу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Вместе с тем Долгов обратил внимание, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в июле намеревается посетить Пекин, где он проведет переговоры с руководством Китая о перспективах решения кризиса в регионе. "Мы помним, что китайское руководство предлагало даже быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта. Это, на мой взгляд, все-таки очень позитивная тенденция", - отметил аналитик. Он считает, что итоги этого визита окажут влияние "и на ход палестино-израильского конфликта, и на ситуацию в регионе, как и в целом на Ближнем Востоке".

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В ходе рейда силовики обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.