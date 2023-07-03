Макрон потребовал от главы МВД сохранять высокую степень мобилизации полиции

Как отметила газета Le Parisien, президент Франции принял это решение, несмотря на некоторое снижение напряженности беспорядков

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от главы МВД Жеральда Дарманена сохранять высокий уровень мобилизации полиции в коммунах, которые в последние дни были охвачены беспорядками. Об этом в понедельник сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

"Президент требует, чтобы правительство поддерживало высокий уровень присутствия и влияния на ситуацию для установления порядка", - приводит издание слова источника.

Газета указывает, что это решение принято президентом, несмотря на некоторое снижение напряженности беспорядков.