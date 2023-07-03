Моравецкий заявил, что отсутствие запчастей мешает Польше и ФРГ начать ремонт Leopard

По словам премьер-министра Польши, его страна заинтересована в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами довести дело до открытия центра ремонта танков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Варшава и Берлин не могут открыть совместный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы на Украине, из-за нехватки запасных частей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, почему центр до сих пор не открыт, глава польского правительства указал, что "есть вопросы со стороны Польской оборонно-промышленной группы, но прежде всего, с немецкой стороны". "Нам нужны от немецкой стороны соответствующим образом приготовленные процедуры", - указал он.

"Из того, что я знаю, главная проблема - нехватка запчастей для Leopard. Сложно говорить о ремонте Leopard в момент, когда не хватает запчастей", - констатировал Моравецкий. "В целом я могу повторить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами довести дело до открытия такого центра ремонта Leopard", - резюмировал он.

О планах создания центра объявил 21 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. Он должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы оценивались примерно в €150 млн. Расходы по ремонту планировало взять на себя правительство ФРГ.

Как пишет издание Der Spiegel, германская и польская стороны до сих пор не могут договориться о деталях того, как будет выглядеть совместное предприятие. Источники заявили Der Spiegel, что реализацию проекта тормозит именно польская сторона, которая представила смету расходов с "заоблачными суммами".

Германская сторона считает, что действия Польши политически мотивированы и связаны с настоящей кампанией против Берлина, которую в последние месяцы ведет правительство в Варшаве. К ней относится и требование о репарациях за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. При этом первые танки, требующие ремонта, уже прибыли с Украины в Польшу.