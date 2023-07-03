DPA: ФРГ и Польша условились за 10 дней договориться о центре по ремонту танков для Киева

О планах создания центра объявил министр обороны Германии Борис Писториус 21 апреля на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Берлин и Варшава договорились в течение ближайших 10 дней решить все вопросы по созданию в Польше совместного центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы на Украине. Об этом заявил в понедельник в польском населенном пункте Замосць министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает агентство DPA.

"Восстановление [техники] является частью долгосрочной поддержки Украины", - сказал Писториус

Источники в промышленных кругах заявили журналу Der Spiegel, что реализацию проекта якобы тормозит именно польская сторона. В частности, госкомпания PGZ представила предполагаемую смету расходов по обслуживанию танков, которая, по оценкам источников, содержит "заоблачные цены". Например, за так называемый первичный осмотр техники она хочет брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс. Кроме того, PGZ не намерена предоставлять при ремонте гарантии, что совершенно необычно, пишет издание.

О планах создания центра объявил Писториус 21 апреля на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. Центр должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы оценивались примерно в €150 млн. Расходы по ремонту Leopard планировало взять на себя правительство ФРГ.

Германская сторона считает, что действия Польши политически мотивированы и связаны с настоящей кампанией против Берлина, которую в последние месяцы ведет правительство в Варшаве. К ней относится и требование о репарациях за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. При этом первые танки, требующие ремонта, уже прибыли с Украины в Польшу.