Ирак предложил провести в Багдаде экстренное заседание ОИС в связи со сожжением Корана

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма

КАИР, 3 июля. /ТАСС/. Ирак обратился в секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) с предложением провести в Багдаде экстренное заседание для обсуждения совершенного в шведской столице акта публичного сожжения священной книги мусульман. Об этом заявил в понедельник представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

"Ирак направил официальный меморандум в секретариат ОИС, в котором указал на стремление иракского правительства провести в Багдаде экстренное заседание [организации] на высоком уровне с целью обсуждения проблемы осквернения и сожжения копии священного Корана в Швеции", - отметил ас-Саххаф, слова которого приводит информационное агентство INA.

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, 28 июня более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.

29 июня посол Швеции в Багдаде Джессика Свардстрём была вызвана в МИД Ирака, где ей был выражен "решительный протест" в связи с произошедшим. В ведомстве подчеркнули, что никакие "юридические обоснования и соображения свободы слова не оправдывают оскорбление религиозных святынь". В тот же день ас-Саххаф заявил, что Багдад требует от шведского правительства выдачи Момика, являющегося гражданином Ирака, чтобы "он предстал перед судом" на иракской территории в соответствии с местным законодательством.