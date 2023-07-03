Министерство информации Палестины обвинило Израиль в нападении на журналистов в Дженине

Ведомство обратилось к Международной федерации журналистов

ТАСС, 3 июля. Израильские военные нападают на корреспондентов, освещающих ситуацию в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявило в понедельник Министерство информации Палестины.

"Оккупационные силы (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) блокировали журналистов в одном из домов в лагере и удерживали на протяжении двух часов. По представителям прессы открыли стрельбу, у них отобрали и уничтожили камеру и телепередатчик, - привело заявление ведомства агентство WAFA. - Все это является частью стратегии, направленной на то, чтобы скрыть преступления оккупантов против палестинского народа". Информации о пострадавших журналистах в результате действий израильских военных агентство не привело.

Министерство также обратилось к Международной федерации журналистов и напомнило ей о перестрелке в Дженине в 2022 году, в результате которой погибла корреспондент телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Ведомство призвало не допустить повторения подобных прецедентов в ходе продолжающихся боестолкновений.

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В ходе рейда силовики обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.