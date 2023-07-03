СМИ: Макрон выразил поддержку мэру парижского пригорода, чья семья подверглась нападению

Как сообщил телеканал BFMTV, жена мэра коммуны Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна все еще находится в больнице после полученных в ходе инцидента травм

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил мэру коммуны Л'Ай-ле-Роз Венсану Жанбрюну и его жене, чтобы выразить поддержку. Их дом подвергся нападению 1 июля в ходе беспорядков. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Как подчеркнул канал, жена мэра все еще находится в больнице после полученных в ходе инцидента травм.

По данным BFMTV, по меньшей мере 99 муниципальных зданий стали объектами атак радикальных манифестантов.

Солидарность с Жанбрюном выразила также мэр Парижа Анн Идальго на столичном митинге в поддержку глав коммун, где произошли беспорядки. Аналогичные акции в поддержку народных избранников прошли в понедельник в Бордо, Дижоне, Канне, Лилле, Лионе, Реймсе, Руане и других городах.

Во вторник Макрон проведет встречу в Елисейском дворце с мэрами более чем 220 коммун, пострадавших от беспорядков.

Волнения во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.