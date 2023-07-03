В Мозамбике арестовали имущество коррупционеров на $15,6 млн

Средства от реализации этого незаконно нажитого имущества должны пойти в доход государства, сообщило Rádio Moçambique

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Мозамбика за прошлый год арестовали имущество лиц, признанных по суду виновными в коррупции, на сумму более 1 млрд метикалов ($15,6 млн). Как сообщило в понедельник Rádio Moçambique, средства от реализации этого незаконно нажитого имущества должны пойти в доход государства для компенсации потерь от преступлений коррумпированных чиновников.

Речь идет о "движимом и недвижимом имуществе и о денежных средствах, связанных со скрытыми долгами", которые составляют более $15,6 млн, указывает радиостанция со ссылкой на директора Центрального бюро по взысканию активов Амелии Мунгуамбе. "Скрытыми долгами" в Мозамбике называют кредиты, полученные под тайные гарантии правительства без ведома парламента.

По данным министра юстиции, конституционных и религиозных дел Мозамбика Элены Матеуш Киды, ежегодно страна терпит убытки в $40 млрд из-за коррупционных схем и взяточничества. По ее мнению, правительству необходимо модернизировать уголовную систему и создать механизмы, способные возвращать средства, утраченные в ходе преступлений.

В 2021 году начался суд по делу о коррупции над группой из 19 подозреваемых, включая сына бывшего президента Мозамбика Ндамби Гебуза. Им было предъявлено обвинение в подкупе, финансовых махинациях, взяточничестве и действиях, ставящих под угрозу национальную безопасность. В центре судебного разбирательства, получившего название "Дело о скрытых долгах", фигурировали $2 млрд кредитов, полученных государственными структурами в 2013-2014 годах от частных банков. Деньги привлекались под проект создания флотилии катеров как для нужд экономики, так и государственной безопасности. Об этой задолженности государства финансовым рынкам стало известно только в 2016 году.