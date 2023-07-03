Минобороны Украины обжаловало в суде выводы Госаудитслужбы о нарушениях в ведомстве

По словам главы министерства Алексея Резникова, "абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал выводы Государственной аудиторской службы страны по проверке Минобороны абсурдом и сообщил, что ведомство обжаловало их в суде.

В начале июня Госаудитслужба подтвердила факты коррупции в Минобороны.

"С юридической точки зрения позиция Минобороны безупречна. Мы убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Украинское законодательство гарантирует это. Поэтому мы оспорили действия госаудита в суде", - написал Резников в статье, опубликованной в украинском Forbes.

По словам министра, "абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу". "Кто-то пришел к "прорывной" мысли, что украинские поставщики Минобороны - и государственные, и частные - вообще не имеют права на прибыль".

Резников отметил, что "возникла коллизия, в которой на стороне Минобороны и украинского бизнеса ряд системообразующих законов о предпринимательстве и подзаконных актов, а на другой стороне формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства и на основании этого решить, что украинский бизнес должен работать без прибыли, а всю полученную ранее прибыль должен вернуть".

Скандалы в Минобороны

В январе украинские СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании ряда документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о заключенном Минобороны соглашении об услугах по организации питания в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки составила более $350 млн.

Резников тогда отверг обвинение в коррупции в адрес военного ведомства, однако в течение нескольких дней после публикации расследования замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, был уволен глава департамента госзакупок министерства Богдан Хмельницкий и бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. После этого Резников объявил о запуске масштабной программы по борьбе с коррупцией в ведомстве. В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оборонных закупках, предусматривающий обязательное обнародование в системе госзакупок цен, по которым приобретаются товары и услуги для обеспечения потребностей военных.

В начале июня глава Госаудитслужбы Алла Басалаева сообщила, что ведомство проверило Минобороны, 110 воинских частей, изучило более 1 тыс. договоров и нашло нарушения на 2,5 млрд гривен (около $68 млн). При этом Госаудитслужба засекретила акт проверки.