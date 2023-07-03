В Словакии в досрочных парламентских выборах будут участвовать более 2,7 тыс. кандидатов

Выборы пройдут 30 сентября

БРАТИСЛАВА, 3 июля. /ТАСС/. Всего 24 партии и 1 партийная коалиция подали списки с именами 2 728 кандидатов для участия в досрочных выборах в Национальный совет (парламент) Словакии, назначенных на 30 сентября. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор департамента по организации выборов, референдумов и взаимодействию с политическими партиями МВД республики Эва Хмелова.

"В поступивших [в МВД для регистрации] списках значатся имена 2 728 кандидатов. Окончательное число зарегистрированных для участия в выборах кандидатов станет известно после 12 июля, когда Государственная комиссия по выборам и контролю за финансированием партий примет соответствующее решение, - сказала она. - Списки подали 24 партии и 1 партийная коалиция, желающие провести своих представителей в парламент на досрочных выборах 30 сентября".

Партийную коалицию, предоставившую в МВД единый список кандидатов для участия в выборах, создало либеральное политическое движение "Обычные люди и друзья" во главе с экс-премьером Словакии Игором Матовичем, правоцентристская Христианская уния и либерально-консервативная партия "За людей", основанная в 2019 года бывшим словацким президентом Андреем Киской. Хмелова также проинформировала, что не все политические субъекты, подавшие списки кандидатов, воспользовались возможностью включить в них по 150 претендентов на депутатские кресла. Это максимально разрешенное число кандидатов, которое может выдвинуть на выборы каждая партия.

О проведении в Словакии досрочных парламентских выборов договорились в середине января лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете. Ранее они составляли правительственную коалицию, но осенью 2022 года прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В результате парламент 15 декабря вынес вотум недоверия правительству. Нынешний кабмин президент республики Зузана Чапутова сформировала из чиновников. Они не планируют добиваться депутатских мандатов.

Согласно опросам избирателей, наибольшие шансы победить на предстоящих выборах имеют находящиеся в парламентской оппозиции социал-демократы. Между тем словацкие СМИ прогнозируют, что ситуация в течение предстоящих трех месяцев может значительно измениться и симпатии избирателей перейдут к иным партиям и политическим движениям.

В Словакии очередные парламентские выборы должны были состояться в феврале 2024 года.