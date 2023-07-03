Парламент Грузии преодолел вето президента, лишив его права предлагать главу ЦИК

Согласно законопроекту, председатель парламента будет созывать конкурсную комиссию, которая займется поиском кандидатов на должности главы и членов ЦИК

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии проголосовали против вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на законопроект, который лишает ее права предлагать кандидатуру на должность главы ЦИК и передает его спикеру парламента. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

По результатам голосования, вето президента поддержали 22 депутата, 33 проголосовали против. Для принятия предложенных президентом поправок необходим был кворум в 76 голосов, то есть более половины всех 150 депутатов. Следом депутаты проголосовали 78 голосами за первоначальную версию законопроекта, которую ранее приняли в трех чтениях.

Согласно законопроекту, председатель парламента будет созывать конкурсную комиссию, которая займется поиском кандидатов на должности главы и членов ЦИК. После отбора глава парламента представит несколько кандидатур депутатам, которые как минимум 76 голосами из 150 должны избрать состав ЦИК сроком на пять лет. Инициатива принадлежит правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

По действующему закону, если за кандидатуру главы ЦИК проголосуют 100 из 150 депутатов, он будет избран сроком на пять лет, а если он заручится поддержкой меньшего числа парламентариев, то его полномочия составят только шесть месяцев. Эти поправки приняты в 2021 году. С тех пор парламент не может избрать на пять лет главу ЦИК, так как у правящей партии нет 100 мандатов.

Ранее Зурабишвили наложила вето на законопроект. По мнению президента, то что главу ЦИК смогут избрать 76 депутатов вместо 100, как было раньше, "отменяет принятие решение на основании консенсуса и повышает риск поляризации". Она предложила парламенту повысить порог избрания главы ЦИК с 76 до 90 из 150 голосов для сохранения доверия к выборам и избирательной администрации.

С августа 2021 года ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили. Его несколько раз избирали на шесть месяцев. В декабре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили вовсе отказалась в очередной раз предлагать парламенту кандидатуру Каландаришвили на должность главы ЦИК, объяснив это тем, что он никак не может получить согласия 100 депутатов. Глава государства предложила законодательному органу других кандидатов, однако правящая партия вообще не стала утверждать нового главу ЦИК, а полномочия Каландаришвили были продлены еще на полгода.