3 июля, 13:15

В Иране сообщили, что эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

Главнокомандующий ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани подчеркнул, что корабль также обладает новейшими разведывательными и боевыми системами

ТЕГЕРАН, 3 июля. /ТАСС/. Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами. Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.

По его словам, Damavand-2 будет также иметь на вооружении другие ракеты и средства ПВО.

Ирани подчеркнул, что эсминец обладает новейшими разведывательными и боевыми системами.

Эсминец Damavand-2, который является усовершенствованным кораблем класса Jamaran, оснащен новыми радиолокационными станциями, ракетными комплексами, двигательными установками. 

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