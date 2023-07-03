В Иране сообщили, что эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

ТЕГЕРАН, 3 июля. /ТАСС/. Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами. Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.
По его словам, Damavand-2 будет также иметь на вооружении другие ракеты и средства ПВО.
Ирани подчеркнул, что эсминец обладает новейшими разведывательными и боевыми системами.
Эсминец Damavand-2, который является усовершенствованным кораблем класса Jamaran, оснащен новыми радиолокационными станциями, ракетными комплексами, двигательными установками.