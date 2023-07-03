В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

Причиной стали санкции, введенные Киевом против авиакомпании Georgian Airways

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга вызван в МИД Грузии из-за санкций, введенных Киевом против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщил телеканал Imedi.

По его информации, встреча проходит в эти минуты во внешнеполитическом ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Под ограничения Киева на 10 лет также подпал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.