3 июля, 13:17

В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

Причиной стали санкции, введенные Киевом против авиакомпании Georgian Airways

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга вызван в МИД Грузии из-за санкций, введенных Киевом против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщил телеканал Imedi.

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По его информации, встреча проходит в эти минуты во внешнеполитическом ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Под ограничения Киева на 10 лет также подпал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. 

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