Посол США в России получила консульский доступ к Гершковичу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили ТАСС в американском посольстве.

"Да, мы подтверждаем, что посол Трейси получила консульский доступ к господину Гершковичу сегодня", - заявили в диппредставительстве в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в The Wall Street Journal также заявили, что посол США в РФ встретилась с обвиняемым в шпионаже журналистом.