3 июля, 14:42,
обновлено 3 июля, 14:54
Задержание журналиста WSJ в России

Посол США в России получила консульский доступ к Гершковичу

Софья Сандурская/ ТАСС
Посол США в РФ Линн Трейси
© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили ТАСС в американском посольстве.

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"Да, мы подтверждаем, что посол Трейси получила консульский доступ к господину Гершковичу сегодня", - заявили в диппредставительстве в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в The Wall Street Journal также заявили, что посол США в РФ встретилась с обвиняемым в шпионаже журналистом. 

Теги:
СШАРоссияТрейси, ЛиннЗадержание журналиста WSJ в России
© Информационное агентство ТАСС
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