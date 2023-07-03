В Германии призвали европейские страны НАТО готовиться отвечать за безопасность Европы

Им также следует укреплять собственные силы, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Европейским членам Североатлантического альянса следует укреплять собственные силы и быть готовыми брать на себя ответственность за безопасность на континенте в условиях смещения фокуса приоритетов США в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Об этом в понедельник заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Трансатлантическое партнерство является важнейшей основой НАТО <...>. Перед нами, европейцами, также стоит задача укрепления европейской опоры альянса, наращивания наших навыков и сил и поддержания нашей способности действовать. Также потому, что, как принято считать, в будущем США будут более активно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе", - ответил Писториус на вопрос о готовности европейских членов НАТО самостоятельно обеспечивать свою безопасность в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США по итогам выборов 2024 года.

"Перед нами, европейцами, стоит задача постепенно брать на себя все большую ответственность за мир и безопасность в Европе, не теряя при этом США как незаменимого гаранта эффективного сдерживания и обороны на континенте", - отметил глава германского оборонного ведомства.