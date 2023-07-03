В Испании предложили судить граждан Украины и Латвии, входивших в сеть по торговле оружием

Речь идет по меньшей мере о 14 иностранцах

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек, большинство из которых являются гражданами Украины и Латвии, могут быть привлечены к ответственности в Испании по подозрению в причастности к незаконной торговле оружием и отмыванию средств. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Национальной судебной коллегии.

По ее информации, судья Исмаэль Морено "предложил судить 14 человек, большинство из которых являются гражданами Украины и Латвии, за вхождение в состав международной сети, занимающейся незаконным оборотом оружия, и отмывание незаконных средств".

По версии следствия, деньги отмывались через "структуру, базирующуюся в основном в Барселоне и Аликанте с целью придания юридической силы приобретению активов морских транспортных компаний, которые фрахтуют суда для перевозки оружейных материалов". Уточняется, что подозреваемые могут быть причастны к "фрахтованию судов для перевозки оружейных материалов, предназначенных для стран, участвующих в военных действиях, без предварительного разрешения ООН, тем самым нарушая международные эмбарго".