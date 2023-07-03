На Украине опасаются наступления российских сил на Часов Яр

Как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, артемовское направление является местом ведения активных боевых действий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Артемовское направление является местом ведения активных боевых действий, существует угроза наступления российских сил в сторону населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо", - приводит его слова издание "Украинская правда". Он отметил, что имеется угроза наступления сил РФ на Часов Яр со стороны Артемовска (украинское название - Бахмут).

2 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что силы РФ продвигаются на четырех направлениях - авдеевском, марьинском, лиманском и сватовском.

Город Часов Яр расположен на севере ДНР примерно в 11 км к западу от Артемовска и в 25 км южнее Краматорска. Как отмечали в республике, взятие под контроль данного населенного пункта является важной тактической задачей, так как это позволит защитить южные фланги наступающих подразделений.