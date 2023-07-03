JPost: палестинский подросток напал на израильтянина с ножом в пригороде Тель-Авива

Пострадавшего госпитализировали

ТАСС, 3 июля. Палестинский подросток в понедельник совершил нападение с ножом на гражданина Израиля в городе Бней-Брак - тель-авивском пригороде с ультраортодоксальным населением. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, нападавший оказался 14-летним уроженцем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Пострадавший госпитализирован, он получил ранения. Подросток задержан, на месте происшествия работают сотрудники правопорядка.

Издание Yedioth Ahronoth утверждает, что причиной нападения мог стать рейд, который Армия обороны Израиля проводит в Дженине. По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации израильских силовиков погибли 8 человек, около 50 получили ранения, 10 из них находятся в критическом состоянии.

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега Иордана.