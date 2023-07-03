Эксперт считает, что Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине

Директор института европейских исследований Китайской академии общественных наук Фэн Чжунпин отметил, что "не стоит недооценивать силу России"

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Западные страны не смогут нанести поражение России в конфликте на Украине. Такое мнение в понедельник на XI Форуме глобального мира в Пекине выразил директор института европейских исследований Китайской академии общественных наук Фэн Чжунпин.

"Как вы думаете, Россия победит? Это сложно, потому что Россия не только противостоит Украине, за Украиной стоит весь западный блок НАТО, США, Германия, Франция, Великобритания, европейские страны. Они очень упрямы в своем желании нанести поражение России, - сказал Фэн Чжунпин во время панельного обсуждения политического решения украинского кризиса. - Потерпит ли Россия поражение от западного блока? Этого не будет. Не стоит недооценивать силу России, опасно думать, что Россию можно легко победить".

По словам эксперта, НАТО не должно играть важную роль в решении вопросов европейской безопасности. "Я считаю, что НАТО устарела. НАТО - это продукт конфронтации. Альянс был создан более 70 лет назад во время холодной войны", - напомнил Фэн Чжунпин. По его словам, несмотря на это, люди в Европе до сих пор считают, что НАТО является единственным источником безопасности. "Они должно глубоко осмыслить то, что произошло в Европе", - отметил эксперт.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходил с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".