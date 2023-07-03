МВД Франции задействует ночью 45 тыс. сотрудников на случай беспорядков

Глава ведомства Жеральд Дарманен уточнил, что большинство участников погромов "очень молоды"

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции сохранит повышенное присутствие полицейских и жандармов на улицах французских городов на случай погромов, как и в последние дни будут задействованы 45 тыс. человек. Об этом заявил в понедельник глава МВД республики Жеральд Дарманен.

"Мы сохраним такое же присутствие полицейских и жандармов, как и прошлой ночью. Инструкции остаются прежними: если происходит нарушение порядка и закона - жесткость, задержание, представление перед правосудием", - сказал министр.

Он уточнил, что большинство участников беспорядков "очень молоды", средний возраст почти всех 3,4 тыс. задержанных составляет 17 лет, "почти все - мальчики". При этом треть из них несовершеннолетние. 60% задержанных никогда ранее не привлекались к ответственности.