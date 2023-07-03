Дания объявила о выделении $90 млн на реконструкцию Украины

Как сообщили в МИД королевства, средства пойдут "на восстановление школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения" в затронутых конфликтом районах

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Дания в понедельник объявила, что направит 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцию Украины.

Деньги выделяются из украинского фонда и пойдут "на восстановление школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения" в затронутых конфликтом районах, говорится в заявлении МИД королевства.

Особое внимание уделяется портовому городу Николаеву и Николаевской области, поясняется в сообщении. "Цель пакета - удовлетворить насущные потребности украинцев, оставшихся в стране во время войны, и в то же время создать возможность для многих перемещенных лиц вернуться в свои дома", - отметил МИД. В пакет также включены "средства для запуска украинской экономики" и для реконструкции, в частности, сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.

В марте было объявлено, что правительство Дании заключило соглашение с парламентскими партиями о создании украинского фонда в размере 7 млрд крон (более $1 млрд) в 2023 году, из которых на военную поддержку - оружие, технику и обучение - должны были направить 5,4 млрд крон ($778 млн). На гражданскую помощь - неотложные гуманитарные усилия и долгосрочную реконструкцию - выделялось 1,2 млрд крон ($173 млн). В июне была достигнута договоренность об увеличении военной поддержки Украины в рамках фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023-2028 годах. Дания дополнительно выделит 7,5 млрд крон ($1,1 млрд) в 2023 году, 10,4 млрд крон ($1,52 млрд) в 2024 году и по 1 млрд ($150 млн) ежегодно в 2025-2028 годах.