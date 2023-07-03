Эксперт: попытки исключить РФ из архитектуры европейской безопасности закончатся провалом

Президент Индийского международного центра, бывший первый замглавы МИД Индии Шьям Саран отметил, что Россия "есть и останется крупной державой"

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Попытки исключить Россию из формирующейся архитектуры европейской безопасности были бы обречены на провал. Об этом в понедельник на XI Форуме глобального мира в Пекине заявил президент Индийского международного центра, бывший первый замглавы индийского МИД (2004-2006) Шьям Саран.

"Относиться к России как к проигравшей стороне и пытаться исключить ее из формирующейся архитектуры европейской безопасности было бы недальновидно и обречено на провал, - сказал Шьям Саран в ходе панельного обсуждения политического решения украинского кризиса. - Россия есть и останется крупной державой. Поэтому ее нельзя просто вытолкнуть на обочину".

Бывший индийский дипломат отметил, что Россия обладает не только "очень значительным военным и экономическим потенциалом, но и ядерным оружием". "Мы не должны забывать, что прочный мир и стабильность в Европе невозможны без России, какой бы архитектуры безопасности мы ни имели в виду", - сказал Саран.

По его словам, военный конфликт "сейчас идет не только между Россией и Украиной, но и между НАТО во главе с США и РФ". "Россия определила цель своей специальной военной операции как предотвращение дальнейшего расширения НАТО ближе к своим границам. Она также хотела с помощью этой операции изменить архитектуру европейской безопасности, чтобы приспособить ее к тому, что она считает своими законными интересами безопасности", - сказал бывший дипломат.

Согласно мнению Сарана, "Россия пока не достигла поставленных задач". Он напомнил, что Финляндия вступила в НАТО, а Швеция по-прежнему надеется это сделать.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходил с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".