МИД Грузии выразил обеспокоенность из-за санкций Украины в отношении Georgian Airways

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утвердил санкции в отношении авиакомпании из-за возобновления полетов в Россию

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. МИД Грузии передал временному поверенному в делах Украины Александру Шульге обеспокоенность в связи с санкциями, введенными Киевом против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщили в МИД Грузии.

"На встрече была высказана обеспокоенность указанным решением, которое, по оценке грузинской стороны, лишено оснований. У украинской стороны попросили разъяснения в связи с указанным. Из-за санкций в отношении грузинской авиакомпании обеспокоенность выразил и посол Грузии в Киеве", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Под ограничения Киева на 10 лет также подпал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways.