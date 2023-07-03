Президент Узбекистана примет участие в саммите ШОС

Шавката Мирзиёева пригласил премьер-министр Индии Нарендра Моди

ТАШКЕНТ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди примет участие в саммите глав государств - членов ШОС, который пройдет в формате видеоконференции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди 4 июля примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе саммита его участники рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества, расширения и совершенствования деятельности организации. "Предусматривается, что по итогам встречи главы государств ШОС примут решения в области экономического взаимодействия, цифровой трансформации, обеспечения региональной безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере и других приоритетных направлениях", - добавили в пресс-службе.