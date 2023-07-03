СМИ: армия Китая изучает опыт ВС России на Украине по использованию беспилотников

По данным газеты South China Morning Post, бригада 82-го армейского корпуса НОАК провела учения в расположенной возле Пекина провинции Хэбэй, в ходе которых военные использовали беспилотники для разведки и выявления позиций противотанковых ракетных комплексов противника

ГОНКОНГ, 3 июля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно изучает тактику российских войск на Украине по прикрытию бронетанковых подразделений и использованию беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, бригада 82-го армейского корпуса НОАК недавно провела учения в расположенной возле Пекина провинции Хэбэй. Как отметили военные обозреватели, в ходе них китайские военные копировали опыт российских войск на Украине: они использовали беспилотники для разведки и выявления позиций противотанковых ракетных комплексов противника.

"Использование БПЛА в качестве глаз бронетанковых войск для отслеживания пусков противотанковых ракет, а также применение [дронов-] камикадзе для воздушных ударов служит российским войскам в качестве одного из бюджетных видов противодействия", - приводит газета слова базирующегося в Пекине военно-аналитического центра "Юань ван".

Как заявил в интервью Центральному телевидению Китая командующий корпусом Лю Чень, в ходе первой тактической игры вверенные ему части проиграли сражение. После этого командование провело работу над ошибками и усилило передовые подразделения переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), а также портативными радиолокационными станциями для противодействия угрозам с воздуха, что позволило им одержать победу. Кроме того, они использовали вертолеты армейской авиации WZ-10 для прикрытия танков Type 099A, самоходных артиллерийских орудий Type 07 и боевых машин пехоты Type 04. А на позициях противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) HJ-9 и зенитных ракетных комплексов HQ-17 также установили дополнительные радиолокационные станции.

Как отметил китайский военный аналитик Сун Чжунпин, эти учения отражают опыт боевых действий на Украине, особенно в тактике противодействия поставленным ВСУ западными странами ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. "Война на Украине вдохновила вооруженные силы многих [стран] на модернизацию", - указал он. "НОАК внимательно следит [за боевыми действиями на Украине] для модернизации системы подготовки", - приводит его слова газета.

82-й армейский корпус входит в зону ответственности Центральной зоны боевого командования НОАК и отвечает за оборону Пекина.