СБ ООН проведет 17 июля заседание по Украине

Конкретная тема не указывается

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 17 июля проведет заседание по ситуации на Украине, конкретная тема не указывается.

Об этом говорится в распространенной в понедельник программе Совбеза на июль. В этом месяце председательство перешло к Великобритании.

При этом 5 июля также намечено заседание СБ ООН по теме положения детей в вооруженных конфликтах. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что российская сторона поднимет эту проблематику во время британского председательства.