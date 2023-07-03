3 июля, 16:23,
обновлено 3 июля, 16:33

СБ ООН проведет 17 июля заседание по Украине

AP Photo/ Bebeto Matthews
© AP Photo/ Bebeto Matthews

Конкретная тема не указывается

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 17 июля проведет заседание по ситуации на Украине, конкретная тема не указывается.

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Об этом говорится в распространенной в понедельник программе Совбеза на июль. В этом месяце председательство перешло к Великобритании.

При этом 5 июля также намечено заседание СБ ООН по теме положения детей в вооруженных конфликтах. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что российская сторона поднимет эту проблематику во время британского председательства. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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