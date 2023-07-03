3 июля, 16:25,
обновлено 3 июля, 16:42
Военная операция на Украине

Эрдоган: инициативам по прекращению украинского конфликта противодействуют лоббисты войны

По словам президента, "с этим лоббизмом столкнулась и Турция"

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Выдвинутые Турцией в Стамбуле в прошлом году инициативы по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, в том числе зерновая сделка, столкнулись с противодействием лоббистов продолжения военных действий. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Начавшиеся со стамбульского процесса договоренности по зерну, обмену пленными, другие дипломатические усилия, к сожалению, столкнулись с противодействием лоббистов войны. С этим лоббизмом столкнулась и Турция. Если бы стамбульские инициативы были расценены как способ закончить конфликт на достойных позициях, не было бы столько потерь и слез", - сказал он. Заявление президента транслировали местные телеканалы.

Эрдоган отметил, что заинтересованные в продолжении военных действий стороны оказывают давление на Турцию. "Мы стали мишенью для лоббистов войны из-за нашей сбалансированной политики. На нас оказано очень больше давление со стороны тех, кому это не нравится. А в качестве рычага давления использовали, как всегда, оппозицию", - сказал он.

Турецкий лидер указал, что несмотря на это, Анкара продолжит усилия и диалог с Москвой и Киевом. "По-прежнему мы остаемся единственной страной, которая одновременно говорит с Россией и Украиной, ведет диалог, реализует инициативы для решения острых вопросов. Общаемся на уровне глав государств. Надеюсь, такую сбалансированную политику мы продолжим реализовывать и далее", - отметил Эрдоган.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления договоренностей. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на Украине
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