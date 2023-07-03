Молдавия выполнила только три из девяти условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску сообщил, что еще три рекомендации выполнены более чем на 50%

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Молдавия выполнила в полном объеме только три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о вступлении республики в Европейский союз. Об этом заявил в понедельник глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Молдавия полностью выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, что касается трех других рекомендаций, то они выполнены более чем на 50% - необходимо еще предпринять некоторые шаги для их завершения. А что касается остальных трех рекомендаций - их внедрение началось, достигнут определенный прогресс. Но еще необходимо принять существенные меры, прежде чем их можно будет считать выполненными", - написал Попеску в Telegram-канале.

Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в ЕС, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон накануне заявил, что республика получила в 2022 году статус кандидата в члены ЕС по геополитическим соображениям, однако после этого ситуация в экономике и в области прав человека в стране резко ухудшилась. По его словам, вместо соблюдения прав и свобод люди увидели многократный рост цен, рекордную инфляцию, аресты лидеров оппозиции, закрытие шести телеканалов, запрет оппозиционной партии, различные санкции, наделение спецслужб дополнительными полномочиями.