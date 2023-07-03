Гаглоев поздравил народ и президента Белоруссии с Днем независимости республики

По словам президента Южной Осетии, Белоруссия и Россия создают основу для стабильности на Европейском континенте

ЦХИНВАЛ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил народ и президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь, подчеркнув, что твердая приверженность Белоруссии союзу с Россией создает основу для поддержания стабильности и преодоления кризисов на всем Европейском континенте.

"От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю вам и народу Беларуси сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Беларусь. Знаменательный день 3 июля 1944 года имеет непреходящее значение не только для народа Белоруссии, но и для всех нас как героическая страница истории борьбы против германского нацизма за свободу, за право жить на родной земле", - говорится в поздравительном послании Гаглоева, опубликованном в понедельник на его официальном сайте.

Югоосетинский лидер отметил, что Республика Беларусь добилась впечатляющих успехов в укреплении государственности и экономическом развитии. Президент подчеркнул, что твердая приверженность Беларуси союзу с Россией создает надежную основу для поддержания стабильности и преодоления кризисов на всем Европейском континенте.

Гаглоев пожелал Лукашенко крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений и реализации всех намеченных планов, а всему белорусскому народу - мира, благополучия и процветания.