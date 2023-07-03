3 июля, 16:41
Беспорядки во Франции

Мэр французской коммуны отказался участвовать во встрече мэров с Макроном

Как заявил Шарль Аслангюль, глава государства "должен руководить и наводить порядок без уступок"

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Мэр коммуны Бри-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) Шарль Аслангюль заявил о нежелании ехать в Елисейский дворец на прием, организованный для мэров коммун, пострадавших от беспорядков последних дней. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

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"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец слушать Эмманюэля Макрона. Руководитель государства должен руководить и наводить порядок без уступок! Мы ждем действий, а не очередных пустых пафосных речей", - написал он.

Аслангюль стал одним из пары десятков мэров Франции, которые ввели в своих коммунах комендантский час. По его словам, на прошлой неделе группы вооруженных агрессивно настроенных граждан устроили погромы в его небольшой коммуне и разграбили магазин, "пытаясь привлечь внимание полиции". 1 июля это ограничение было упразднено.

В интервью порталу Une Certaine Idee после ночи противостояния полиции и погромщиков в его коммуне он заявлял о "распаде французского общества", следствием которого и стали прокатившиеся по стране беспорядки. Аслангюль также утверждал, что "в течение многих лет предупреждал о ситуации, которая вышла из-под контроля". По словам мэра, городские кварталы погружаются в насилие на фоне разрастающегося бизнеса наркоторговцев и распространения радикального исламизма. "Мы сидели в скороварке и делали вид, что ничего не замечаем, теперь надо действовать", - заключил он. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
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