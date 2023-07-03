3 июля, 16:57

Антимонопольное управление Чехии получило право использовать полицейскую прослушку

Чешское радио напомнило, что соответствующий закон приняли в соответствии с требованиями Евросоюза

ПРАГА, 3 июля. /ТАСС/. Антимонопольное управление Чехии получило возможность использовать в некоторых случаях полицейскую прослушку. Об этом сообщило в понедельник Чешское радио.

Право использовать прослушку при раскрытии злоупотреблений и уголовных преступлений, связанных с организацией и проведением тендеров в экономической сфере, предоставлено антимонопольной службе в соответствии с разработанным правительством и утвержденным парламентом законом, подписанным президентом республики. Этот документ был принят в соответствии с требованиями Евросоюза.

Закон усиливает, в частности, гарантии безопасности для лиц, которые предоставляют компетентным органам информацию о нарушениях в конкурсном процессе. Он направлен также на то, чтобы исключить разночтения в национальном законодательстве с правилами ЕС о проведении тендеров.

Антимонопольное управление, как отметило радио, сможет использовать записи телефонных разговоров и другие полицейские материалы как доказательства злоупотреблений и совершенных уголовных преступлений, нарушающих здоровую конкуренцию в экономике. 

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