Эрдоган заявил, что Турция ждет от Швеции выполнения ее условий для вступления в НАТО

По словам турецкого лидера, Анкара стоит "на тех же принципах, что и год назад"

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Позиция Турции относительно необходимости выполнения Швецией ее требований для вступления в НАТО не изменилась. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

"Мы дали четкую реакцию на события в Стокгольме [акцию с сожжением Корана]. Все должны понять, что нашу дружбу не завоевать, оказывая поддержку террористам, отдавая им центральные улицы и проспекты. Наша позиция, наши ожидания и данные нам обещания известны. Мы стоим на тех же принципах, что и год назад", - сказал Эрдоган. Его заявление транслировали местные телеканалы.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана.