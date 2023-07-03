Экс-премьер Малайзии назвал неконституционным продвижение идеи многонациональной страны

Махатхир Мохамад отметил, что "конституция подчеркивает малайский характер Малайзии"

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал неконституционным шагом продвижение идеи многонациональной Малайзии. Такое мнение он высказал в Twitter в понедельник.

Таким образом бывший премьер отреагировал на обращенный к нему призыв главы отдела информации партии "Объединенной малайской национальной организации" (ОМНО, правившая в 1957-2018 годах) "прекратить разыгрывать расистские настроения". "Нынешнее правительство утверждает, что Малайзия - демократическая страна, и говорит, что есть свобода слова. Я только озвучиваю положение конституции Малайзии, а является ли защита конституции Малайзии незаконной? С другой стороны, продвижение многоэтнического государства противоречит конституции. Отвергает ли нынешнее правительство верховенство закона, включая Конституцию Малайзии, в которой Малайзия никогда не упоминается как многонациональная страна?" - написал Махатхир Мохамад, отметив, что "конституция подчеркивает малайский характер Малайзии".

Он также отметил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, чтобы сохранить свое правительство, вынужден был присоединиться к манифесту Партии демократического действия, в котором декларировалось намерение сделать страну многонациональной и светской, отказавшись от ислама как от государственной религии.

Махатхир Мохамад в 1981-2003 годах и 2018-2020 годах возглавлял правительство страны. В 2016 году он основал и возглавил Объединенную партию сынов земли Малайзии (сокращенно "Берсату"). 24 февраля 2020 года 94-летний политик ушел в отставку. В августе 2022 года Мохамад объявил о создании нового политического альянса "Движение за Родину".