Генсек ООН примет участие в саммите ШОС по видеосвязи

Антониу Гутерриш выступит с заявлением

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 4 июля примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и выступит с заявлением. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС по видеосвязи, когда будет в Тринидаде и Тобаго. Ради этого он проснется среди ночи. Мы поделимся с вами его заявлением", - сказал Хак.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. На сегодняшний день в состав организации входят восемь стран: ее основатели - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.