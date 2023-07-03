Вьетнам рассчитывает на поддержку ЭСКАТО в реализации политики развития

Глава вьетнамского правительства Фам Минь Чинь подтвердил, что его страна разделяет озабоченность международного сообщества по поводу негативных современных последствий глобальных вызовов

ХАНОЙ, 3 июля. /ТАСС/. Вьетнам рассчитывает, что ООН в целом и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) продолжат оказывать поддержку странам-участницам, включая Вьетнам, в планировании и реализации политики социально-экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, принимая в понедельник в Ханое заместителя генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря ЭСКАТО Армиду Салсию Алишахбану.

"Вьетнам высоко ценит роль ООН в продвижении многостороннего сотрудничества для решения глобальных проблем, а также важный вклад ЭСКАТО в содействие социально-экономическому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Фам Минь Чинь. Глава вьетнамского правительства подтвердил, что Вьетнам разделяет озабоченность международного сообщества по поводу негативных современных последствий глобальных вызовов, таких как конфликты, изменение климата, рост инфляции.

Исполнительный секретарь ЭСКАТО высоко оценила важные достижения Вьетнама в области социально-экономического развития и устойчивого восстановления после COVID-19. Она подчеркнула, что ЭСКАТО и организации ООН готовы поддержать Вьетнам в ускорении достижения Целей в области устойчивого развития, в реализации справедливого энергетического перехода, адаптации к изменению климата, цифровой трансформации, а также в подготовке к участию в Саммите по Целям в области устойчивого развития, который пройдет под руководством генерального секретаря ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.

Заместитель генсека ООН также выразила уверенность, что Вьетнам успешно реализует свои цели социально-экономического развития и станет моделью роста, которая сможет поделиться опытом со многими другими странами.