Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций

Президент Украины также вновь призвал грузинские власти передать его стране бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

"Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - написал Зеленский в Telegram-канале. Он вновь призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения.

Партнерам Украины следует выступить в защиту Саакашвили, чтобы спасти его, считает глава государства. По мнению Зеленского, жизнь бывшего президента Грузии находится в опасности.

В понедельник Саакашвили в дистанционном формате принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Это первое заседание по этому делу в 2023 году. Временный поверенный в делах Украины Александр Шульга вызван в МИД Грузии из-за санкций, введенных Киевом против авиакомпании Georgian Airways.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. Cиловики в Тбилиси 7 ноября 2007 года разогнали многотысячную акцию протеста оппозиции, требовавшей провести досрочные выборы. Саакашвили обвиняется в превышении служебных полномочий, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. По мнению адвокатов, экс-президент не отдавал приказа разгонять митинг.