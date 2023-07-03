Трудности украинского контрнаступления и новые танки для Киева. События вокруг Украины

Украинские войска за месяц контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Наличие у Киева серьезных трудностей в ходе контрнаступления признали президент Украины Владимир Зеленский и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время Киеву будут переданы "десятки боевых танков Leopard 1 A5".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях, а также продолжали наносить удары по позициям противника на купянском и херсонском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ составили порядка 590 военнослужащих.

Уничтожено 18 единиц бронетехники, в том числе три танка, а также большое количество артиллерийских вооружений противника.

В Херсонской области сбит украинский самолет Су-27.

Статистика от Шойгу

Украинские войска за месяц контрнаступления "ни на одном из направлений своих целей не достигли", заявил глава Минобороны России. По словам Шойгу, за этот период ВСУ лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

В частности, только на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях российские военные уничтожили 15 самолетов и 3 вертолета, а также 920 единиц бронетехники, включая 16 Leopard": "Это практически 100% танков данного типа, поставленных [Киеву] Польшей и Португалией".

Российская ПВО за месяц перехватила 158 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов.

Признание Зеленского

Президент Украины признал наличие трудностей у ВСУ в ходе контрнаступления. "На прошлой неделе на передовой было тяжело", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN. Одновременно он выступил с утверждением, что ВСУ "делают успехи" на поле боя, при этом не уточнив, на каком именно направлении.

Глава Военного комитета НАТО также признал проблемы ВСУ в ходе контрнаступления и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени. "Сейчас очень, очень сложное время для них", - сказал он.

Покушение на главу Крыма

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. По его информации, российский гражданин 1988 года рождения, который был завербован для этой цели Службой безопасности Украины, задержан и дал признательные показания.

Согласно этим показаниям, он прошел спецподготовку на территории Украины, после чего прибыл в Симферополь, где планировал осуществить подрыв автомобиля на пути следования кортежа Аксенова. Подозреваемого задержали при изъятии взрывного устройства из тайника.

Зерновая сделка

Евросоюз рассматривает возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчетов в рамках зерновой сделки, сообщила газета Financial Times. По словам ее источников, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН. По информации издания, лидеры стран Евросоюза обсудили предложение во время саммита на прошлой неделе, и теперь официальные лица ЕС изучают его на предмет законности и осуществимости.

Комментируя сообщение издания, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация, в частности генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребека Гринспен, изучают различные варианты по обеспечению российского сельскохозяйственного экспорта.

Надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что договоренности, касающиеся РФ, так и не выполнены.

Продлевать зерновую сделку нельзя, она наносит ущерб российской экономике, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его мнению, "никаких рисков для мирового снабжения отсутствие этой сделки не несет вообще".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре высказались за продление зерновой сделки, поскольку она "позволит улучшить продовольственную ситуацию в мире".

Замороженные активы РФ

Точная сумма суверенных активов России, замороженных странами ЕС после начала СВО, на данный момент составляет €207 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, который курирует работу по заморозке, реинвестированию и поиску возможностей конфискации российских активов.

По его словам, Еврокомиссия обсуждает возможность использования доходов от российских активов для финансирования восстановления Украины. По расчетам европейских чиновников, эти доходы могут составлять порядка €3 млрд в год.

Украина и НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал страны НАТО принять на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе "конкретные решения" по вопросу вступления Украины в организацию.

По его словам, "политические лидеры стран альянса должны осознавать свою буквально глобальную и историческую ответственность перед планетой" и обеспечить вступление Украины в НАТО "в обозримой перспективе", а также всячески усилить военную поддержку Киева.

Условия вступления Украины в состав Североатлантического альянса можно будет определить лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны, заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Это мнение поддержал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, о приглашении Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса "не может быть и речи". "Членство [в НАТО] страны, находящейся в состоянии войны, не обсуждается", - подчеркнул Сийярто.

Оружие и деньги для Киева

Украина "в ближайшие недели" получит "десятки боевых танков Leopard 1 A5" от Германии и Дании, сообщил министр обороны ФРГ, находящийся с визитом в Польше. Писториус в очередной раз пообещал, что Германия "будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, десятки танков Leopard уже "приехали на Украину, чтобы показать, на что они способны".

Минфин Украины сообщил, что страна получила от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш кредита на сумму $890 млн на финансирование расходов бюджета. Таким образом, Украине выделено уже $3,59 млрд со стороны МВФ.

Экспорт зерна

Украина экспортировала порядка 49 млн тонн зерновых и зернобобовых в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, сообщило агентство Укринформ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия страны.

Согласно приведенной статистике, на экспорт отправлено 16,836 млн тонн пшеницы, 2,704 млн тонн ячменя, 18 тыс. тонн ржи и 29,128 млн тонн кукурузы. Кроме того, за рубеж вывезено 153,6 тыс. тонн муки. Для сравнения: в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года Украина экспортировала 48,355 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 18,72 млн тонн пшеницы, 5,747 млн тонн ячменя, 161,5 тыс. тонн ржи и 23,409 млн тонн кукурузы, а также 70,7 тыс. тонн муки.