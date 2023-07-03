Миссия СНГ назвала "гласной и открытой" работу ЦИК Узбекистана по организации выборов

Голосование назначено на 9 июля

ТАШКЕНТ, 3 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана ведет работу по организации досрочных выборов президента, назначенных на 9 июля, гласно и открыто. Об этом в понедельник заявила Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ), которая осуществляет наблюдение за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Узбекистана.

"Миссия отмечает гласную и открытую работу Центральной комиссии, заседания которой транслируются на платформе YouTube в режиме реального времени", - говорится в ее промежуточном отчете, размещенном на сайте Исполнительного комитета СНГ. В документе также отмечается, что ЦИК организует свою работу системно и планомерно.

В частности, 10 мая Центризбирком своим постановлением утвердил календарный план по проведению досрочных выборов главы Узбекистана. 13 мая 2023 года он образовал 14 избирательных округов в границах Каракалпакии, областей и города Ташкента, а затем 10 840 участковых избирательных участков, в том числе 56 из них при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в иностранных государствах.

ЦИК на системной основе организовал повышение квалификации членов избирательных комиссий с использованием каскадного метода обучения. С 2 по 13 июня прошли обучение около 33 тыс. председателей, заместителей председателя и секретарей участковых избирательных комиссий, а с 15 по 27 июня 2023 года были проведены семинары-тренинги для более 76 тыс. членов участковых комиссий. Также отдельно было организовано обучение около 22 тыс. членов участковых комиссий, отобранных в качестве операторов по работе с единым электронным списком избирателей и информационной системой по управлению избирательным процессом.

"Свои окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан", - отмечается в промежуточной отчете миссии.