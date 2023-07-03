ОАЭ призвали Израиль не обострять ситуацию на Западном берегу

Власти страны осудили нападение Израиля на Дженин

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили нападение Израиля на город Дженин и одноименный лагерь для беженцев и призвали его не обострять напряженность на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ.

"ОАЭ решительно осудили нападение израильских оккупационных сил на палестинский город Дженин и лагерь [для беженцев] с [нанесением] воздушных ударов и обстрелами из огнестрельного оружия, в результате которого есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении министерства. МИД ОАЭ указал на необходимость "немедленного прекращения повторяющихся и обостряющихся рейдов" против палестинцев, а также призвал израильские власти "не принимать меры, обостряющие напряженность на оккупированных палестинских территориях".

Согласно сообщениям палестинского агентства Wafa, в ночь на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В небо над Дженином была поднята израильская авиация. Как информировал телеканал Al Arabiya, в Дженин в понедельник утром было введено более 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки. По последним данным Минздрава Палестины, в результате израильского нападения погибли восемь человек, около 50 получили ранения. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в Дженине проводится "целенаправленная контртеррористическая операция".

Министерство иностранных дел Палестины призвало мировое сообщество принять меры для немедленного прекращения эскалации. Действия Израиля осудил ряд арабских стран, в том числе Египет, Иордания, Катар и Оман. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал израильскую операцию в Дженине "примером государственного терроризма".