В Лагос с дружественным визитом прибыл отряд кораблей ВМС Китая

Би-би-си отмечает, что визит отряда кораблей состоялся спустя шесть месяцев после открытия в Лагосе нового глубоководного порта, построенного с участием китайских компаний

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /ТАСС/. Три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли в порт Лагос на юге Нигерии. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse.

"Речь идет о дружественном визите, целью которого является улучшение дипломатических отношений между Нигерией и КНР", - приводит оно слова представителя ВМС Нигерии контр-адмирала Айо Вона. Корабли во главе с эсминцем прибыли в Лагос, расположенный на побережье Гвинейского залива, 2 июля.

В свою очередь британская радиостанция Би-би-си отмечает, что визит отряда кораблей ВМС Китая состоялся спустя шесть месяцев после открытия в Лагосе нового глубоководного порта, построенного с участием китайских компаний. Стоимость проекта составила около $1 млрд. Китайская сторона имеет контрольный пакет акций в капитале компании, управляющей новым портом.