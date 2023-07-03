Reuters: модернизация ж/д путей в Финляндии облегчит переброску сил НАТО к границе с РФ

Речь идет о проекте электрификации железнодорожной линии между городом Хапаранда в Швеции и станцией Лаурило в Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Завершение проекта электрификации железнодорожной линии, соединяющей северную часть Финляндии со Швецией, облегчит быструю переброску сил НАТО к российской границе. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Одним из примеров является усовершенствование финских железных дорог вокруг Торнио на границе со Швецией. Они должны быть завершены в следующем году, что облегчит союзникам отправку подкреплений и оборудования из-за Атлантики в Кемиярви, находящийся в часе езды от российской границы и в семи часах езды от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском на Кольском полуострове", - отмечается в публикации.

Речь идет о проекте электрификации железнодорожной линии между пограничным шведским городом Хапаранда и финской станцией Лаурило. Его стоимость оценивается в €37 млн. Завершение проекта соединит железнодорожные сети Норвегии и Швеции с электрифицированной частью финской железнодорожной сети, доходящей до станции Кемиярви примерно в 90 км от российской границы.

В материале отмечается, что в случае конфликта между Россией и НАТО переброска сил и грузов через Балтийское море может оказаться под угрозой. Поскольку 96% грузов доставляются в республику морским путем, альтернативой может служить железнодорожный коридор в Швецию. "Я думаю, что русские могут довольно легко прервать морские перевозки грузов, поэтому, по сути, этот северный маршрут является единственным доступным маршрутом", - отметил представитель проектировавшей электрификацию железнодорожной линии компании Sweco Туомо Ламберг.

Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Хельсинки официально приняли в состав блока 4 апреля. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет разворачивать никаких войск на финской территории без разрешения с ее стороны. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.