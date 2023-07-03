Постпред Великобритании сообщила, что СБ ООН в июле впервые проведет заседание по ИИ

Председателем на этом заседании выступит глава британского МИД Джеймс Клеверли

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 18 июля впервые в своей истории проведет заседание по вопросу искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила в понедельник постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд на брифинге, посвященному началу британского председательства в Совете Безопасности ООН.

"В ходе нашего председательства мы впервые обсудим искусственный интеллект в Совете Безопасности, - сказала она. - Мы хотим поощрить многосторонний подход как в управлении огромными возможностями, так и рисками, которые несет ИИ для всех нас".

Председателем на этом заседании выступит глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, ожидаются выступления генсека ООН Антониу Гутерриша, а также экспертов в области искусственного интеллекта.