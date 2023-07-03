Алжир осудил агрессию Израиля в Дженине

Алжирский МИД призвал к "немедленному прекращению военных операций, которые грубо нарушают международное право и основные человеческие ценности"

ТАСС, 3 июля. Алжир осуждает агрессивные действия оккупационных сил Израиля в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в обнародованном в понедельник коммюнике МИД североафриканской страны.

"Алжир осуждает агрессию, совершенную в понедельник израильскими оккупантами в городе Дженин на Западном берегу [реки Иордан], в результате которой погибли люди", - отмечается в документе. Алжир призвал к "немедленному прекращению этих военных операций, которые грубо нарушают международное право и основные человеческие ценности". "Алжир вновь подтверждает свою неизменную поддержку палестинского народа и его справедливого дела, которое направлено на то, чтобы положить конец оккупации его земель, а также создать свое государство со столицей в Иерусалиме", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Алжир призвал международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, взять на себя свои политические и юридические обязательства, чтобы обеспечить международную защиту палестинского народа и привлечь к ответственности лиц, совершающих преступления на оккупированных палестинских территориях.

Израильские удары по Дженину

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега Иордана.

Согласно сообщениям палестинского агентства Wafa, в ночь на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. Над Дженином была поднята израильская авиация.

Как информировал телеканал Al Arabiya, в Дженин в понедельник утром было введено более 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки. По последним данным Минздрава Палестины, в результате израильского нападения погибли 8 человек, около 50 получили ранения.