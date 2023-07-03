3 июля, 18:08,
обновлено 3 июля, 18:44
Военная операция на Украине

Постпред Британии при ООН заявила, что разрыв дипотношений с РФ вызвал бы сожаление

Lev Radin/ Sipa USA via Reuters Connect
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
© Lev Radin/ Sipa USA via Reuters Connect

Как считает Барбара Вудворд, отношения пригодятся после завершения конфликта на Украине

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, поскольку они пригодятся после завершения конфликта. Такое мнение высказала британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.

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"Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения", - сказала она.

Вудворд добавила, что встречалась с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт, когда в последний раз посещала Лондон, и отметила, что Броннерт делает "экстраординарную работу" в условиях нынешней международнойй обстановки.

Медведев ранее в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете" заявил, что Россия могла бы приостановить дипломатические отношения с рядом стран, в том числе с Великобританией. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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