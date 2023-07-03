Постпред Британии при ООН заявила, что разрыв дипотношений с РФ вызвал бы сожаление

Как считает Барбара Вудворд, отношения пригодятся после завершения конфликта на Украине

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, поскольку они пригодятся после завершения конфликта. Такое мнение высказала британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.

"Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения", - сказала она.

Вудворд добавила, что встречалась с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт, когда в последний раз посещала Лондон, и отметила, что Броннерт делает "экстраординарную работу" в условиях нынешней международнойй обстановки.

Медведев ранее в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете" заявил, что Россия могла бы приостановить дипломатические отношения с рядом стран, в том числе с Великобританией.