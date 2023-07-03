Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

Как заявил украинский президент, у его страны "пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был на несен воздушный удар.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию", - заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он сообщил, что "очередной удар" был нанесен по городу Сумы, в частности, "по зданию Службы безопасности Украины".

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Сумской области, где в понедельник объявлялась воздушная тревога.